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Forum Erzurum'da hayaller gerçek oluyor

10.

'cu yaşına özel otomobil kampanyası düzenleyen Forum Erzurum'da, Seat Ateca kazanan talihli belli oldu


Şehrin yaşam ve alışveriş merkezi Forum Erzurum ile 10 yıllık komşuluk kazandırdı. 'cu yaşını otomobil kampanyası ile kutlayan Forum Erzurum'da, Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen çekiliş ile otomobil kazanan talihli belli oldu.


Ekim'19 - 30 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen ve tek seferde 100 TL harcayan ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleşen Seat Ateca otomobil kampanyasının Asil talihlisi, yapılan çekiliş ile Abdülkadir Atik oldu.


Yaptıkları damatlık alışverişinin faturası ile kampanyaya katılan yeni evli Abdülkadir Atik ve eşi, yapılan çekiliş sonunda Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkililerinin huzurunda Forum Erzurum Avm Yönetimi'nden anahtarlarını aldı.


Otomobil kampanyası çekilişi sonunda kampanyaya katılan tüm ziyaretçilerine teşekkür eden Avm Yönetimi, Erzurum'un en iyi yaşam ve alışveriş merkezi olmak için ziyaretçilerini sevindirecek etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

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