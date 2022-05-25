Fransa fatihleri çiçeklerle karşılandı

Boks Milli Takım Başantrenörü Muhsin Köylü nezaretinde Fransa'da yapılan Dünya Okul Sporları Yaz Spor Oyunları'nda boks branşında Türkiye çifte bronz madalya kazandıran boksörler havalimanında çiçeklerle karşılandı. Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, “İnşallah bundan sonra sporcularımız altın madalyalarla ülkemize dönecekler” dedi.

14 ve 22 Mayıs 2022 tarihlerinde Fransa'nın Normandiya şehrinde yapılan Okul Sporları Yaz Spor Oyunlarında ülkemizi boks branşında temsil eden Erzurumlu dört boksörden ikisi bronz madalya kazandı. Ziya Gökalp Lisesi'nden 63.5 kiloda M. Enes Kanar'ın yanı sıra Reşit Karabacak Spor Lisesi'nden 51 kiloda Selahattin Çinibulak, 71 kiloda İrfan Uğurlu ve 75 Kiloda M. Furkan Karadağ Türkiye adına ringe çıktı. Milli Takım Başantrenörü Muhsin Köylü yönetiminde ringe çıkan boksörlerimizden Selahattin Çinibulak 51 kiloda, Muhammet Furkan Karadağ ise 75 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Milli boksörler Fransa'dan döndü. Erzurum havalimanında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi ile Boks Antrenörleri Mustafa Kalkan, Atilla Osmanoğulları ile Reşit Karabacak Spor Lisesi Müdürü Sinan Topallı, milli boksörleri çiçeklerle karşıladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, bronz madalya kazanan Selahattin Çinibulak ile M. Furkan Karadağ'ı tebrik ederken, diğer sporcuları da verdikleri mücadeleden dolayı kutladı. Çelebi, “İnanıyorum ki, bundan sonra altın madalyalarla ülkemize döneceksiniz” dedi.

Reşit Karabacak Lisesi Müdürü Sinan Topallı da daha önce güreş ve atletizmde bu organizasyona katılma hakkı kazandıklarını belirterek iki boksörlerinin Fransa'dan bronz madalya ile döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.