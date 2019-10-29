İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Freni patlayan vinç yan yattı, trafik felç oldu

Erzurum-Çat karayolunda freni patlayan vinç bariyerlere çarparak yan yattı.

Yola devrilen vinç sebebiyle durma noktasına gelen trafik, vincin kaldırılmasıyla normale döndü.


Kaza Erzurum-Çat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi belirlenemeyen sürücü yönetiminde ki 25 DV 288 plakalı vincin aniden freni patladı. Freni patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada sürücü ve yanında bulunan kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alında.


Kaza nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturulurken, vincin yol kenarına çekilmesiyle trafik kontrollü bir şekilde verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.