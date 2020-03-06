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Fuarın gözdesi Oltu stantları oldu

Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin desteklediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF 2020), bölgedeki 11 üniversitenin katılımıyla başladı.

Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin desteklediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF 2020), bölgedeki 11 üniversitenin katılımıyla başladı.


Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin desteklediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF 2020), bölgedeki 11 üniversitenin katılımıyla başladı. 386 firmanın 440 stantla temsil edildiği fuara, öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.


Oltu'dan Halk Eğitimi Merkezi, Oltu Yer Bilimleri Fakültesi, Oltu Meslek Yüksek Okulu, Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere 4 stant açıldı.


Oltu Taşı'nın tanıtıldığı stantlara ilgi yoğun olurken, Oltu Yer bilimleri Fakültesinin Oltu dağlarında çıkan çeşitli doğal desenleri olan taşları kendi tasarladıkları şekilde sehpalar yaptı. Fuarda sergilenen sehpa ve masalar katılımcıların yoğun ilgisini çekti. Oltu Taşı'yla ilgili ziyaretçilere bilgiler verildi.

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