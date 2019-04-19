Furkan'ı arama çalışmaları devam ediyor

Erzurum’un Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde önceki gün kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmaları üçüncü gününde de devam etti.
Erzurum'un Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde önceki gün kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'i arama çalışmaları üçüncü gününde de devam etti.
Köyün yakınından geçen Kocasu Çayı'nda sürdürülen çalışmalara bugün ayrıca kırsalda bazı bölgelerde kazı yapılarak devam edildi. Dere yatağının çevresinde farklı noktalarda iş makineleriyle kazı yapan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.