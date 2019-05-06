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Furkan'ın annesinin ağıtları yürek dağladı

Erzurum’un Karaçoban İlçesine bağlı Budaklar Mahallesinde kaybolduktan 20 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’in annesi Gülperi Yiğit’in hastane morgu önündeki ağıtları yürek dağladı.

Erzurum'un Karaçoban İlçesine bağlı Budaklar Mahallesinde kaybolduktan 20 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in annesi Gülperi Yiğit'in hastane morgu önündeki ağıtları yürek dağladı.


Bugün sabah saatlerinde köy çobanlarının köye 10 kilometre uzaklıkta cesedini bulduğu Furkan Yiğit'in cesedi yapılan incelemelerin ardından İlçe Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi aldıktan sonra hastane önüne gelen anne Gülperi Yiğit hıçkırıklara boğuldu. Yakınlarının kollarında güçlükle ayakta durabilen annenin ağıtları yürekleri dağladı.


Yiğit'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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