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Furkan'ın cesedi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde kaybolduktan 20 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’in cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolduktan 20 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Köyde haberi alarak hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.


17 Nisan 2019 tarihinde evinin önünde oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki Furkan'ın cesedi bugün yaşadığı Budaklı Mahallesi'ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki köy çobanlarınca bulundu. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri daha sonra cesedi ilçe hastanesi morguna getirdiler.

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