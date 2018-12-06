Futbolun şampiyonu Spor Lisesi

Liselerarası Futbol İl Birinciliği Finali'nde Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 3-1 mağlup eden Erzurum Spor Lisesi Şampiyon oldu. Şampiyonluklara ambargo koyan Mavi-beyazlılar, büyük coşku yaşadı.

Okul Sporları 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Liseler arası Futbol İl Birinciliği maçları yapıldı. Erzurum'da yedi takımın iştirak ettiği futbol maçlarında finalde Erzurum Spor Lisesi ile Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Şenol Kurtuluş, Ömer Yaşa ve Güven Kaba hakem üçlüsünün görev yaptığı maçta Antrenör Ebubekir Karaman yönetimindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Harun'un attığı muhteşem frikik golü ile 1-0 öne geçti. Maçtan kopmayan Spor Lisesi Alperen ile skoru 1-1 yaptı. Oyundaki üstünlüğü ile alan Antrenör Serkan Adin'in öğrencileri, Ahmet ve Alperen'in golleri ile farka gitti. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Erzurum Spor Lisesi, il şampiyonluğu kupalarına bir yenisini daha ekledi.

Üçüncülük maçında Yakutiye Mesleki ve Teknik Aradolu Lisesi'ni 4-2 mağlup eden Antrenör Cihat Çelikdağ yönetimindeki Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi turnuvada üçüncü oldu.

Final maçında Antrenör Serkan Adin ve öğrencilerini, geçtiğimiz yıl takımı şampiyon yapan Fatih Özbayraktar ile Ersin Dizlek ve atletizm antrenörü İsmail Güzeloğlu da yalnız bırakmadı.

ŞAMPİYONLUK KUPASI ELEN'DEN

Erzurum GSİM Okul Sporları Şube Müdürlüğü'nden Serhat Celil Yücel, Buket Sevindik ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörleri Alpaslan Topçu ile Süha Mesutgil'in tertip ettiği turnuvada, Fetullah Demir de, GSİM adına futbol koordinatörlüğü yaptı.

Şampiyon olan büyük sevinç yaşayan Erzurum Spor Lisesi'nin şampiyonluk kupasını GSİM Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen verdi. Şampiyon olan Spor Lisesini kutlayan Erzurum GSİM Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen, mavi-beyazlı takıma gruplarda başarı dileğinde bulundu. Elen, turnuvaya katılan takımları da tebrik ederken, hakemlere de il birinciliğine katkıları ve başarılı yönetimlerinde ötürü teşekkür etti. Elen, İl Hakem Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Keleş'e teşekkür belgesi takdim etti.

Liseler arası Futbol İl Birinciliği Maçlarında Fair-Play ödülünün Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi olurken, Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Samet Polat da futbolcu olarak Fair Play ödülünü aldı.