Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Turak tarafından akredite edildi

Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitim, araştırma ve hizmeti sağlamak için bilgi ve değer üreten Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesinin vermiş olduğu kaliteli eğitim tescillendi. 2020 yılı içinde akredite olmak için başvuruda bulunan ve ardından Öz Değerlendirme Komisyonu tarafından uluslararası ölçütler dikkate alarak Turizm Fakültesini değerlendirmeye alan TURAK, pandemi nedeniyle 14-15 Aralık tarihlerinde sanal ziyaret şeklinde iki gün süreyle yapılan saha ziyaretini 24 farklı oturumla gerçekleştirdi.

En son sanal tur ile sanal ziyaretini tamamlayan TURAK, Akreditasyon Kurulu Kararı ile Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü akredite etti. Bu sayede Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ülkemizde şu ana kadar akredite edilen ikinci bölüm olmaya hak kazandı.

“Sektöre Nitelikli İş Gücü Yetiştiriyoruz”

Turizm sektörünün dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerden biri konumunda olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, birçok ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında lokomotif sektör konumunda olan turizm sektörünün, ülkelerin kalkınmasında önemli fonksiyonu olan temel sektörlerden birisi haline geldiğine dikkat çekti.

Turizm sektörünün dünyada ve Türkiye'de hızlı bir gelişme göstermesinin, bu sektörde çalışacak nitelikli işgücü gereksinimini de artırdığını ifade eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesinin uzun yıllardır sektöre donanımlı bireyler yetiştirdiğini, iş dünyasının gereksinim duyduğu nitelikli iş gücü açığını kapatmak üzere yenilikçi bir eğitim anlayışını benimsediğini ve bu doğrultuda TURAK tarafından verilen kaliteli eğitimin tescillendiğini aktardı.

Bu sürecin olumlu sonuçlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Çomaklı, akredite başvurusunda olan birçok bölümün sırada olduğunu belirterek yakın zamanda onların da akredite edileceğine yürekten inandığını sözlerine ekledi.