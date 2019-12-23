Gazeteci Çakır miniklerle buluştu

Gazeteci Mehmet Musa Çakır, Sabancı İlkokulu'nda miniklerle bir araya geldi. Çakır, öğrencilerin yönelttiği birbirinden ilginç soruları yanıtlarken, çocuklara sürekli okumaları ve araştırmalarını tavsiye etti.

Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve aynı zamanda Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı olan Mehmet Musa Çakır, Sabancı İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Sınıf Öğretmeni Fatma Çaldıran'ın davetlisi olarak Sabancı İlkokulu'na giden ve 5'inci sınıf öğrencileriyle sohbet eden Mehmet Musa Çakır, gazetecilik mesleğini anlattı. Öğrencilerin sorduğu soruları büyük bir titizlikle yanıtlayan Çakır, çocuklardan mutlaka okuma alışkanlığı edinmelerini ve yetenekli oldukları alanlara yönelmelerini tavsiye etti.

YAPTIĞINIZ İŞİ SEVMELİSİNİZ

Gazeteci Çakır, 5'inci sınf öğrencilerinin meslek seçimi ya da kariyer planlaması için henüz çok erken olduğunu, ancak ilgi alanları ve yeteneklerinin şimdiden keşfedilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda öğretmen ve ailelere de büyük sorumlulukların düştüğünü söyledi. Sabancı İlkokulu öğrencilerine gazetecilik mesleğiyle ilgili bir sunum yapan Çakır, gazetecilik mesleğinin bir gönül işi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Sizler yarınların doktorları, hâkimleri, savcıları, avukatları, bürokratları ve belki de milletvekilleri olacaksınız. Aranızdan belki bir vali de çıkacak, çok kabiliyetli bir sanatçı da Ama ne olursa olsun, yaptığınız işi sevmeli, sevdiğiniz işi yapmalısınız. Başarıya ancak bu yolla ulaşırsınız”

BİLGİYE SAHİP OLAN HÜKMEDER

Eskiden eğitim öğretim imkânlarının bugünkü gibi geniş olmadığını ve bu yüzden şimdiki öğrencilerin çok daha şanslı olduklarını anlatan Gazeteci Mehmet Musa Çakır, öğrencilerden bu imkanları mutlaka değerlendirmelerini istedi. Çağın bilgi çağı olduğunu ve geleceğe bilginin hükmedeceğini dile getiren Çakır, “Şimdiden okuma alışkanlığı edinin, araştırın, meraklı olun. İnterneti sürekli oyun ve eğlence için kullanmayın, bilgi edinmek için de kullanın. Bunun temelini şimdiden, daha bu yaşlarda atmalısınız ki; hayatta karşınıza çıkabilecek her türlü sorunu aşabilmelisiniz” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda Çakır, öğrenci ve öğretmenlerin sorularını da yanıtladı.