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Gazeteci Salih Yalçın'ın baba acısı

KAR TV Genel Yayın Yönetmeni Salih Yalçın babasını kaybetti.


Gazeteci Salih Yalçın'ın babası 93 yaşındaki Hacı Muhlis Yalçın'ın cenaze namazı öğle namazına müteakip Gez Camii'nde kılındı.


Hacı Muhlis Yalçın'ın Gez camiinde kılınan cenaze namazına AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, gazeteciler ve sevenleri katıldı.


Kılınan cenaze namazının ardından Yalçın, dualar ile Asri Mezarlığına defin edildi.

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