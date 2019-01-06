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Gazeteci Vahap Çolak, son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum’da uzun bir süre yerel basında gazetecilik yapan Vahap Çolak (49) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Erzurum'da uzun bir süre yerel basında gazetecilik yapan Vahap Çolak (49) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Gazeteciliğin ardından kamuda çalışan, evli ve 2 çocuk babası Vahap Çolak, dün akşam saatlerinde aniden geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti.


Çolak, bugün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abdurahman Gazi Mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze namazına katılan çok sayıda gazeteci, Vahap Çolak'ı son yolculuğuna uğurladı.



"DAGC'den taziye mesajı"


Vahap Çolak'ın ölümünün ardından Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından bir taziye mesajı yayınlandı.


Mesajda, "Gazeteci Vedat Refayeli'nin eniştesi meslektaşımız Vahap Çolak, vefat etmiştir. Merhumun cenazesi bugün öğlen namazında Narmanlı Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

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