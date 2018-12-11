Gazeteci Yazar Kadir Sabuncuoğlu'ndan ‘Bir Ömür, Bin Haber'

‘Bir Ömür, Bin Haber' isimli kitap, Rönesans Yayınlarından yayımlandı.

‘Dağda, taşta, karda, kışta/ Bir Ömür Bin Haber' kitabın kapaklarını, Kadir Sabuncuoğlu ile birlikte meslekte uzun yıllar yol arkadaşlığı yapan Gazeteci Öztürk Akkök hazırladı.

Mesleki anılar ile deneyimlerden oluşan kitapta, yirmiden fazla tarihi nitelikli fotoğraf da yer aldı. Bir Ömür Bin Haber'in ‘kitapyurdu.com', ‘nobelkitap.com', ‘kitapmatik.com.tr', ‘kitapsahaf.net', ‘kitapga.com' ve Erzurum'da Vehip Atalay Kitap Sarayından temin edileceğine işaret eden Kadir Sabuncuoğlu, kitapla ilgili olarak şunları söyledi: “Kitapta birbirinden ilginç deneyimlerle anılar var. Gazeteciliğe ilgi duyanlar, bu mesleği yapanlar ve iletişim öğrencilerinin yararlanacağını deneyimlerle anılar var. Nazım'ın ‘Erzurum'un kışı zordur balam. Tandırında tezek yakar Erzurum. Buz tutar yiğitlerinin bıyığı...' dizelerinde olduğu gibi, kar bir metre yağmış ısı sıfırın altında 30 dereceye düşmüş, kimin umuruna! Güneşin yüzünü gördük mü, ceketle dolaşırız biz. O güneşli anlarda sarkıtlar çatılarda erir ve damla damla düşer. Ancak akşama doğru hava yine soğuyunca, o damlalar Evliye Çelebi'nin kedisi gibi havada donar! Kitaptaki anıları o Buzdan Damlalara benzetiyorum. Sizler de o buzdan damlaları, güneşte fazla bırakmayın; yoksa erir.”

Gazeteci Yazar Kadir Sabuncuoğlu İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'i ziyaret ederek kitabını hediye etti.