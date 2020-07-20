Gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünü kutladı

yıldönümü Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi tarafından törenle kutlandı.

Tören Gazilerin İstiklal Marşı okuması ve ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunmasıyla başladı.

Törende konuşma yapan Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, Türk ordusunun 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a başarılı bir harekat icra ederek Kıbrıslı Türk'ü yok olmaktan kurtardığını, Kıbrıs Türkünü 1878 yılından beri hasret duyduğu özgürlüğüne kavuşturduğunu söyledi.

Konuşmasına devam eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Mesci, “20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıslı Rumların Türklere yapmış olduğu baskı, tehdit, zulüm karşısında ‘Ayşe tatile çıksın' parolasıyla başlatılan Barış Harekâtı'nda şehit olan 498 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vefat eden gazilerimize, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.