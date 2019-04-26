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Gaziler Köyü'nde coşkulu 23 Nisan kutlaması

Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler Köyü’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gecikmeli olarak kutlandı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler Köyü'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gecikmeli olarak kutlandı.


Şenkaya ilçe protokolü, öğrenci velileri ve köy halkının yoğun ilgi gösterdiği 23 Nisan programında renkli görüntüler yaşandı.


Şenkaya Gaziler Mahallesi Nesimi Akın İlkokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayarmı kutlama programını 25 Nisan'da yaptı.


Hava şartlarını elverişleri olmaması nedeni ile 23 Nisan programını iki gün sonra yapan Gaziler Nesimi Akın İlkokulu'nda coşkulu bir program gerçekleşti.


Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile birlikte başlayan programda açılış konuşmasını okul Müdürü Atılhan Acar yaptı. Okul Müdürü Acar, “Bugün vatan topraklarımıza göz diken sömürgeci devletleri acımasız saldırıları karşısında milletimizin tek vücut olduğu gündür. Tarih boyunca esaret yaşamamış bu kahraman Milletimizin iradesi Atatürk'ün liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Atatürk Milli iradenin ne kadar önemli olduğunu gelecek nesillere aktarmak için bu günü geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bayram olarak armağan etti. İnsanlığın savaş kan ve acı görmemesi dileği ile tüm çocuklarımızın ve siz değerli misafirlerimizin bayramlarımı kutlar saygılar sunarım” dedi.


Sunuculuğunu okul öğretmenlerinden Nazlıhan Cengiz'in yaptığı program Gaziler sakinlerine muhteşem bir gün yaşattı.


Okul öğrencileri bir birinden güzel skeç, orotoryo, müzikli gösterileri ve yöresel orta oyunları ile katılımcılara keyifli dakikalar yaşattılar. İki buçuk saatlik programın ardından öğrencilerin evlerinde yapılan yöresel yiyeceklerden oluşan bir kermes düzenlendi. Programa Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Akif Yorulmaz, Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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