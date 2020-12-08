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Gazioğlu başarıyı ödüllendirdi

Erzurum’un Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Polis Amca İlkokulu, Kazım Yurdalan İlkokulu ve Kazım Yurdalan TOKİ İlkokulu öğretmenlerini ödüllendirdi.

Erzurum'un Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Polis Amca İlkokulu, Kazım Yurdalan İlkokulu ve Kazım Yurdalan TOKİ İlkokulu öğretmenlerini ödüllendirdi.


Erzurum'un merkez ilçelerinden Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Polis Amca İlkokulu, Kazım Yurdalan İlkokulu ve Kazım Yurdalan TOKİ İlkokulunun yürütmüş oldukları eTwinning projeleri ve almış oldukları Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri çalışmalarını başarıyla yürüten Polis Amca İlkokulunun Palandöken ilçesinde ilk eTwinning okulu olmasından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu tarafından öğretmenlere plaket takdim ederek öğretmenler onurlandırdı.


Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, "Başarı elde eden öğretmenlerimizi plaket takdim ederek ödüllendirdik. Şahsım ve kurumum adına başarılarından ötürü öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.


Gazioğlu, İlçe adına daha nice başarılara imza atılması temennisinde bulundu.

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