Gebelik okulları, sezaryeni yüzde 70 azaltıyor

Okula giden anne adayları, “Herkesin bu okula gelmesini istiyoruz çünkü doğru bildiğim bir çok şeyin okulda gördük ki yanlışmış bu eğitim anne adaylarına çok faydası olacağına inanıyoruz” dediler.

Oltu Devlet Hastanesi personeli gebe eğitimcisi Nuray Kul, “25 yıllı tecrübelerimi anne adaylarına anneliği düşünenlere aktarmak anne adaylarına gecelik sürecini gebelik sürecinde yaşayacaklarını doğuma daha bilinçli bir şekilde hazırlanmak doğum yapan anneler bilinçle ve güvenler çocuklarını kucaklarına almak doğum sonrası lohusalık bakımında ve emzirmede en doğru bilgiyi bu okulda eğitim vermekteyiz Oltu ve Çevre ilçelerimizdeki anne adaylarını bu okula bekliyoruz bizler eğitim vermek için gönüllüyüz sizlerde lütfen katılın bu eğitimlerden faydalanın geçmişteki bilgilerinizle bu eğitimde aldığınız bilgileri harmanlayarak siz değerli anne adaylarına veriyoruz sadece anne adaylarına eğitim vermiyoruz anne adayının yanında yakınları olabilir eşi de olabilir eğitimde bunlara da açığız annelik düşünen herkese eğitim portalımız açıktır amacımız anne adaylarının doğum öncesi ve doğun sonrası dönemlerle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak, anne adaylarını doğuma hazırlamak, anne adaylarının korkularını gidermek anne adaylarının bilinçli bir doğum yapmalarını sağlamaktır” dedi.

Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Köksal Sarıhan ise “Bugün burada gebe okulunun hem tanıtımını yapmak hem de yeni mezun olan arkadaşlar belgelerini vermek için toplandık Hastane bünyemizde fiziki ortam oluşturduk gebe okulumuz sezaryene gidişi ciddi oranda azaltması tespit edilmiş bir uygulama. Biz de Oltu Devlet Hastanesinde başlattık kursiyerlerin kendi etraftaki insanlara okulumuz anlatmalarını istiyoruz kendilerine de eğitimimize katıldıkları için teşekkür ediyorum doğuracakları çocukları içinde bir ömür sağlık diliyorum” dedi.

Hastane personeli eğitim aralarında anne adaylarına kek ve kurabiye ikramında bulunuyorlar.