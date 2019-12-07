Gebelikte bitki çayı kullanımına dikkat

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, gebelikte sıvı tüketiminin oldukça önemli olduğunu ifade ederek “Anne adayları ise sıvı ihtiyacını su yerine bitki çayları ve meyve suları gibi sıvılardan karşılamaya meyillidirler. Özellikle kış aylarına denk gelen gebeliklerde bitki çayı kullanımında artış gözlenebiliyor. Fakat gebelikte bitki çaylarını tüketirken oldukça dikkatli olunması gerekir. Yanlış ve fazla bitki çayı tüketimi rahim kasılmalarında artışa, kanama riski ve erken doğum riskine neden olabilir. Bu yüzden hamilelikte bitki çayları tüketimi genellikle önerilmez. Fakat grip ya da üst solunum yolları hastalıklarından korunmada ve vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı amaçlı bazı bitki çayları sıklıkla olmasa bile önerilebilir”dedi.

Erkek, gebelikte dikkatli kullanıldığında sorun olmayacak bitki çaylarını ise şöyle sıraladı;

“ Ihlamur; Nezle, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu hastalıklarının semptomlarını azaltır. Yatıştırıcı ve ateş düşürücü etkisi vardır.

Kuşburnu ve Elma çayı; İçerdikleri c vitamini sayesinde vücudun bağışıklığını arttırır ve enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi vardır.

Rezene; Mide bulantısını yatıştırıcı ve sakinleştirici etkileri vardır.

Melisa çayı; Değişen hormonal dengelerin gerdiği sinirleri gevşetir, uykuya geçişi kolaylaştırır.

Taze zencefil çayı; Kusma ve bulantı şikayetlerini hafifletir.

Nane çayı; Vücut direncini artırır, bağırsakları rahatlatır ve gaz şikayetlerini hafifletir.

Bitki çayı tüketimi gebelikte 2 fincanı geçmemelidir ve doktorunuza danışmadan tüketilmemelidir. Bitki çayı tüketirken ya güvendiğiniz aktarlardan ya da eczanelerden satın almanızda fayda var. Çünkü bitkilerin güvenilir kaynaklardan sağlanması, tarım ilacı kalıntıları, ağır metaller, radyoaktif maddeler, çevresel atıklar ve mikrobiyolojik riskler taşımadığından emin olunması önemlidir”