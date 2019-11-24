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Gece çıkan yangın sabah kontrol altına alınabildi

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Başkent Mahallesi’nde dün gece çıkan yangında 6 vatandaşa ait ev ve ahırlar tamamen yandı.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Başkent Mahallesi'nde dün gece çıkan yangında 6 vatandaşa ait ev ve ahırlar tamamen yandı. Can kaybının yaşanmadığı yangında mahalle harabeye dönerken, büyük çapta hasar meydana geldi. Köyü büyük bir faciadan, cami imamının yangını görüp, minareden anons etmesi kurtardı.


Alınan bilgilere göre, Aziziye ilçesine bağlı Başkent Mahallesi'nde dün gece saat 02.30 sıralarında bir evde çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede çevredeki evlere sıçradı. Yangını gören ve cami hoparlöründen anons ile duyuran cami imamı Mehmet Çalık, köy halkını seferber ederek yangına ilk müdahalenin yapılmasını sağladı. Yangın, köylüler ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin çalışmaları sonucu sabah 11.00 sıralarında kontrol altına alınabildi. Yangında Celal Köse, Emin Bozkurt, Battal Kaya, Nafiz Köse, Hulusi Köse, Halis Köse adlı vatandaşlara ait ev ve ahırlar tamamen yandı. Yangının söndürülmesinin ardından iş makineleriyle ev ve ahırlardaki enkazın kaldırılmasına başlanıldı. Ahırlardan kurtarılan büyük ve küçükbaş hayvanlar da diğer köylülerin ahırlarına yerleştirildi. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük çapta hasar meydana geldi.

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