Geleceğin yıldız kayakçıları Analig'de yarıştı

Erzurum'da yapılan ANALİG Kayak Türkiye Birinciliği Alp Disiplini Yarışları tamamlandı. Dereceye giren sporculara madalya illere ise kupaları takdim edildi.

Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Kayak Türkiye Birinciliği Alp Disiplini Yarışları sona erdi. Oldukça çekişmeli yarışlara sahne olan ve iki gün süren yarışların ardından dereceye giren sporcular ile iller ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Etkinlikleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘2023 ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Kayak Türkiye Birinciliği Alp Disiplini Yarışları' Palandöken Kayak Merkezi 22 Nolu Kayak Pistinde yapıldı. İki gün süren yarışların ardından dereceye giren kayakçılar ve sıralamaya giren iller ödüllendirildi.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki organizasyon, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden 77 bakanlık personeli ile Antakya'da hayatını kaybeden Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ANALİG'den sorumlu Şube Müdürü Osman Bayrakdar adına düzenlendi.

İki gün süren yarışlarda, 26 ilden 14-16 yaş aralığında 220'nin üzerinde sporcu mücadele etti.

Madalya ve kupa verildi

ANALİG Kayak Türkiye Şampiyonası'nda Dereceye giren kayakçılara ve takımlara madalya ve kupaları Spor Etkinlikleri Daire Başkanlığı Şube Müdürlerinden Veli Serkan Kömür, Ercan Ayılgan, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak, ANALİG Erzurum Sorumlusu Nazlı Oral, Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yıkıcı ile Kayak Federasyonu Bölge Müdürü Nevzat Bayraktar ve Kayak İl Temsilcisi Elkamer Darel tarafından verildi.