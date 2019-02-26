İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gelenek bozulmadı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından bu yıl 5.

'si düzenlenen Üniversiteler Ligi (Ünilig) sona erdi.


Ünilig'de Atatürk Üniversitesinin hem Erkek, hem de Kadın Buz Hokeyi Takımları müsabakaları namağlup bitirerek şampiyon oldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig Buz Hokeyi müsabakaları sona erdi. Bu yıl 5.'si düzenlenen ve Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleşen Üniversiteler Ligi Buz Hokeyi müsabakalarında Atatürk Üniversitesi hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde şampiyon olarak büyük sevinç yaşattı.


Ünilig Buz Hokeyi müsabakalarına, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi erkek ve kadın buz hokeyi takımları katıldı.


Atatürk Üniversitesi erkek takımı final de karşılaştığı İstanbul Üniversitesini 11-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Kadın takımı ise yine aynı başarıyı göstererek Ankara Üniversitesini 4-0 yendi.


Atatürk Üniversitesi Buz Hokeyi Erkek ve Kadın Takımları namağlup şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Erkekler kategorisinde İstanbul Üniversitesi 2. Ege Üniversitesi 3. Olurken, kadınlarda ise Ankara Üniversitesi 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 3. oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.