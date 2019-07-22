Geleneksel Türk Oyunları Erzurum'dan yükseldi

Erzurum-Aşkale karayolunun 6. kilometresindeki Geleneksel Türk Oyunları alanında yapılan oyunların açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, “İçinde bulunduğumuz çağ, bilim ve teknolojinin neredeyse tüm imkânlarının kullanıldığı bir çağ, bunu hepimiz biliyoruz. Ve çocuklarımızla gençlerimizin bu çağın gerisinde kalmamaları için de, kuşkusuz elimizden geleni yapıyoruz. Onların nitelikli eğitim alabilmeleri için her türlü imkânı seferber ediyor, gerekli altyapıyı da bu doğrultuda oluşturuyoruz” dedi.

“Zengin tarihi geçmişimizden, birikimlerimizden, geleneklerimizden-göreneklerimizden, örf ve adetlerimizden onları tam anlamıyla haberdar edebiliyor muyuz? Onları milli bir ahlak ve şuurla yetiştirip, karakterlerinin manevi değerlerimizle şekillenmesini sağlayabiliyor muyuz?” diyen Başkan Sekmen, şöyle konuştu:

“Ev sahipliğini yaptığımız Erzurum Türk Oyunları, aslında sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda geçmişimize tuttuğumuz bir perspektif niteliği de taşıyor. Zira oyunlarda ata mirasımız olan güreşle “erliğimizin” tarifi. Cirit ve okçulukla “doğruluğumuzun” izahı yapılıyor. Burada Gökbörü cesaretimizi, at biniciliği kahramanlığımızı ifade ediyor. Gelin çıkarma ve kına gecesi edeple hayânın sembolü olurken, âşık atışmaları ise, yüreklerimize tercümanlık ediyor. Kısacası Türk Oyunları programımız, kökü dünyanın dört bir yanına uzanmış olan Türk devletlerinden tutunuz da, Selçuklu ve Osmanlı'ya varıncaya kadar aslında taşıdığımız kültürel kodlarımızı yansıtıyor. Bu organizasyon bize Osman Gazi'yi, Selahaddin Eyyubi'yi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Cennet Mekân Abdulhamid Han'ı hatırlatıyor Ve bilinmelidir ki; ecdadını bilen, diri ve bir o kadar da milli bir hafızaya sahip olan bir nesil, işte bu milleti geleceğe emin adımlarla taşıyacak olan nesildir Bizim maksadımız da budur, gayemiz de budur Bizim muradımız; binlerce yıllık zengin tarihi ve kültürel geçmişimizle bugünümüz arasında bir bağ kurmak, bu bağı gençlerimizle güçlendirmek, birlik ve beraberliğimizi işte bu güçlü bağla daha da pekiştirmektir. Hedefimiz, Geleneksel Türk sporlarını yaşatmak, geliştirmek ve ata mirasımızı gelecek nesillere aktarmaktır. Amacımız; kültürel zenginliğimizi gün yüzüne çıkartmak, bugünümüze ve yarınlarımıza örnek teşkil etmesini sağlamak, ilaveten bu kaynaktan herkesin beslenmesine imkân sunmaktır.”

Konuşmaların ardından etkinlik alanındaki gösteriler izlendi, vatandaşlara izzet ve ikram yapıldı. Bu arada Doğu Ekspresi ile oyunları izlemek için kente gelen yerli turistler cirit karşılaşmalarını ilgiyle takip etti.