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Gelin görümce iki saat arayla vefa etti

Erzurum’un Aşkale İlçesinde yaşayan Kılıç ailesi aynı günde iki saat ara ile 2 acıyı birden yaşadı.

Erzurum'un Aşkale İlçesinde yaşayan Kılıç ailesi aynı günde iki saat ara ile 2 acıyı birden yaşadı. Gelin Gülzade Kılıç ve görümce Müşüh Mısırlıoğlu yakınlarının gözyaşları arasında birlikte toprağa verildi.


Günümüzde sıkça duyduğumuz Gelin-Görümce kavgalarının aksine günlük yaşamlarında hayatları boyunca bir birini çok seven ve hiç incitmeyen Gelin-Görümce iki saat arayla hayatlarını kaybettiler.


Bugün Merkez Çarşı Cami'inde Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazına İlçe Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış , Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat , Aşkale Meslek Yüksek Okulu önceki Müdürü Prof Dr. Önder Çalmaşur, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Masallarda bile izine az rastlanan sevginin sahipleri gelin-görünce helallik alınmasından sonra kılınan namazlar sonrası ilçe mezarlığında dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

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