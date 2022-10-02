‘Gemi Kafe'nin mest eden manzarası havadan görüntülendi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin projesi olan ‘Gemi Kafe' hizmete açıldı. Kafenin içi ve dışının gemiye benzer özellik taşıması vatandaşların büyük ilgisini çekti. Gemi Kafe'nin gün batımındaki mest eden manzarası havadan görüntülendi.

Olimpiyat Parkı içerisinde bulunan göl üzerinde inşa edilen Gemi Kafe'nin yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Erzurum'un muhtelif noktalarında hizmete açılan kafeterya ve sosyal tesislerin yanında Olimpiyat Parkı'ndaki göl üzerine inşa edilen Gemi Kafe vatandaşların ilgi odağı oldu.

Göl üzerinde gemiye benzer görüntüsüyle dikkat çeken ‘Gemi Kafe'nin gün batımındaki mest eden manzarası havadan görüntülendi.