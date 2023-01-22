İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gemi krank miline saklanan uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 45 kilogram 850 gram metamfetamin ve 8 kilogram 950 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, narkotik madde ile mücadele çerçevesinde batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik 21.01.2023 tarihinde Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde İran'dan ülkemize giriş yapan yolcu otobüsü durdurularak otobüsün bagaj kısmında bulunan 3 adet gemi krank miline narkotik madde arama köpeği Eris'in tepki vermesi üzerine yapılan aramada 45 kilogram 850 gram metamfetamin ve 8 kilogram 950 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Otobüste bulunan Khoubehı K. , Reza P. , Farshad H. , Abolfarz J. ve Moslem R. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.