İhlas Haber Ajansı

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Genç aday sempatisi ile göz dolduruyor

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Muhammed Gökberk Kocaaliler, dünkü seçim gezisinde semt pazarlarında vatandaşları ve esnafı dinledi.


Vatandaşların alışveriş poşetlerini kucaklayarak araçlarına kadar götüren Milletvekili Adayı Kocaaliler, zaman zamanda seçim otobüsü ile vatandaşları evlerine kadar taşıdı. Genç adayın bu tavrı etrafta bulunan vatandaşlardan tam not aldı. Vatandaşlar ile sohbetlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek isteyen Kocaaliler, esnaf ve vatandaşları Cuma günü düzenlenecek olan mitinge davet etti.


Esnaf gezisi sonrası açıklama yapan Kocaaliler, “AK Partimizin 21 yıldır tüm seçimlerden birinci parti çıkması ve iktidarda kalmasının en büyük sırrı, halka yakın olup onların taleplerini karşılamada gösterdiği başarıdır. Bugün bir vekil adayı olarak onların içinden çıktığımı, yıllarca onlarla beraber aynı havayı soluyup aynı pazarlarda alışveriş yaptığımı unutmayacağım. İnşallah 14 Mayıs seçimleri sonrasında da Rabbim milletvekillik görevini nasip ederse, yine aynı şekilde vekâletini aldığım insanların talep ve isteklerinin takipçisi olacağım” diye konuştu.

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