Genç cildin ve sağlıklı vücudun anahtarı: Kollajen

Meltem Ayran, vücutta bulunan kollajen hakkında bilgiler verdi.

Medikal Estetik Hekimi Meltem Ayran, “Kollajenin bilinen en az 16 çeşidi var ama insan vücudunun yüzde 89-90' ı Tip1,2,3 kollajenden oluşur. Cilt, saç, tırnak, tendonlarda Tip1 ve Tip3 önemliyken eklem kıkırdağında, Tip2 kollajen daha yoğundur. Hücrelerin arasında ve yumuşak dokuda, yapıları bir arada tutan, sıkı, fibröz yapıda, güçlü, esnek bir proteindir. Endojen kollajen vücudumuzda üretilir. Eksojen kollajen dışarıdan aldığımız destek ürünlerdir. Kollajen tüm vücudumuzda bulunur ama daha çok; Ciltte, kemiklerde ve yumuşak dokuda yer alır. Biliyoruz ki, 5 yasindan itibaren her yıl yüzde 1,5 oranında kollajenimizi kaybederiz. Ağızdan alınan kollajenlerle ilgili birçok çalışma gösteriyor ki, vücudun nemlenmesinde artış, kırışıklıklarda azalma sağlar. Ancak burada doğru kollajen ve doğru doz önemli" dedi.

Kollajen üretimini azaltan etkiler hakkında bilgi veren Ayran, “Yaşla birlikte kollajen üretimi azalır ve cildimiz kuru, kırılgan, kırışık hale gelir, eklem kıkırdaklarımız da zayıflama olur. Kadınlarda menopozla birlikte kollajende çok dramatik bir düşüş olur ve 60 yaşında önemli kollajen kaybından söz edebiliriz. Vücutta kollajeni azaltan nedenler; diyette yüksek şeker alımı, sigara, tütün ve diğer kimyasallar kollajen ve elastin liflerine zarar verir. Nikotin, damarların kasılarak cilde gerekli besin ve oksijenin ulaşmasını engeller. Ultraviyole ışınları, otoimmün hastalıklar, vücut kendi kollajenine zarar verebilir. gebelik olarak hasarlı ya da işlevsiz kollajen üretilebilir, yaşlanma gibi nedenler yer alıyor” diye konuştu.

Medikal estetik uygulamalarıyla kollajen üretiminin tetiklenebildiğini ve üretimin artmasına yardımcı olmanın mümkün olduğu gibi besinlerle de vücuda yardımcı olunabildiğini ifade eden Ayran, vücutta kollajeni artıran etkiler hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Prolin, yumurta akı, et, peynir,susam soya, lahana, ay çekirdeği, C vitamini, antisiyanidin, berrylerde bulunur, yaban mersini,frambuaz, kiraz, bakır, deniz kabukluları, kırmızı et, karaciğer, lifli yeşillikler, A vitamini, dışarıdan alınan kollajenler, balık, sığır, domuz ve koyundan elde edilir. Kabaca, balık kaynaklı kollajenlerin cildimiz için daha iyi olduğunu sığır kollajeninin de eklemlerimiz için daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.”

Hidrolize kollajen kullanımın da biyoyararlanımının daha yüksek olacağını kaydeden Ayran, “Günlük doz en az 2,5 gr olmalıdır.12 haftalık kürü, 30-50 yaş arasında yılda 2 kez. 55 yaş üstünde de yılda 3 kez kür yapılabilir. Kollajen üretimine destek veren, C vitamini, Alfalipoikasit, Coenzimq10 ve Glutatyonu da ihmal etmememiz gerek” açıklamalarında bulundu.