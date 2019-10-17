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Genç görünmenin yolu: Mezoterapi

Dr.

Ata Nejat Ertek, Mezoterapi uygulaması ile genç görünüme kavuşmanın mümkün olduğunu söyledi.


Dermatoloji Uzmanı Ata Nejat Ertek, “Hücrelerin yenilenmesi, derinin sıkılaşması, parlak cilt, saç dökülmesi gibi durumlar için uygulanan mezoterapi hem pratik hem de doğal bir yöntemdir. Doğrudan tedavi edilmek istenen bölgeye uygulanan Mezoterapi, mikro enjeksiyon yöntemiyle cildin orta tabakasına ilaç enjekte edilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Mikro iğneler ile cildin alt kısmına ilaçlar, vitamin, mineral, emzimler ve bitki özleri enjekte edilir” dedi.


Mezoterapi uygulamasının cilt çatlakları, yara izleri, cilt yenilenmesi, selülit, bölgesel incelme, saç sökülmesi, gençleşme gibi sorunların çözümü için uygulandığını ifade eden Ertek, “Akne ve sivilce tedavisinde de yüz güldürücü sonuçlar veren uygulama hızlı şekilde sonuç vermektedir. Mezoterapinin uygulanacağı bölgeye ve alana göre ne kadar seans süreceği değişim gösterir. Saç bölgesi için 30-35 dakika, tek alan için 15-20 dakika gibi zaman dilimi içerinde uygulama gerçekleşir. Hafta da 1 ya da 2 kez uygulama yapılır. Hemen etkisi göstermeye başlayan uygulamadır ve güvenle tercih edilebilir. Mezoterapi, gebelere, inme geçirmiş kişilere, şeker hastalarına, kanser hastalarına, kan pıhtılaşma sorunu olanlara ve çoklu ilaç kullanmak zorunda olan kalp hastalarına uygulanamaz” açıklamalarında bulundu.

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