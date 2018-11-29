Genç iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün hayatını kaybeden Aşkale'li genç iş adamı İsa Okuyucu son yolculuğuna dualar eşliğinde uğurlandı.

Bugün Öğle Namazını müteakip Merkez Çarşı Cami'inde kılınan cenaze namazına İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Muğla Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, İlçe Belediye Başkanı Şenol Polat, ERÇİMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, babası Musa Okuyucu yakınları , siyaset ve spor camiası yanı sıra sevenleri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Alınan helallik sonrası kılınan cenaze namazı sonrası İsa Okuyucu dualar eşliğinde ilçe mezarlığında ebedi ikametgahına uğurlandı.