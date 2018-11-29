İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün hayatını kaybeden Aşkale’li genç iş adamı İsa Okuyucu son yolculuğuna dualar eşliğinde uğurlandı.

Önceki gün hayatını kaybeden Aşkale'li genç iş adamı İsa Okuyucu son yolculuğuna dualar eşliğinde uğurlandı.


Bugün Öğle Namazını müteakip Merkez Çarşı Cami'inde kılınan cenaze namazına İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Muğla Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, İlçe Belediye Başkanı Şenol Polat, ERÇİMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, babası Musa Okuyucu yakınları , siyaset ve spor camiası yanı sıra sevenleri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.


Alınan helallik sonrası kılınan cenaze namazı sonrası İsa Okuyucu dualar eşliğinde ilçe mezarlığında ebedi ikametgahına uğurlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.