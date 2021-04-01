Genç kıza “platonik aşk dehşeti” yaşatan zanlıya, “bıçak öldürmeye elverişli değil” savunması

Erzurum'da platonik aşk yaşadığı genç kızı defalarca bıçaklayarak dehşeti yaşatan sanık Murat Y.'nin kullandığı bıçağın öldürmek için elverişli bir bıçak türü olmadığı savunuldu. Öte yandan, zanlı Murat Y.'nin cezai ehliyeti olup olmadığı ise çelişkili raporlardan dolayı tekrardan araştırılacak.

Olay, 13 Ekim 2018'de Erzurum'un Aziziye ilçesi Dadaşkent Mahallesi'nde bir markette meydana gelmişti. Murat Y. isimli şahıs, çalıştığı marketteki iş arkadaşı Canısı Toktay'a arkadaşlık teklif etti. İddiaya göre genç kıza cep telefonundan mesajlar göndermeye başladı. Murat Y. markette de genç kızı rahatsız edince market müdürü tarafından önce işten uzaklaştırıldı, ardından işten çıkarıldı.

Olay günü markete bıçakla gelen Murat Y., manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. Genç kızı bıçaklamaya başlayan Murat Y., kaçmaması için Canısı Toktay'ı kolundan tuttu. Genç kız sol göğsü ve sırtından olmak üzere üç bıçak darbesi aldı. Yaşanan saldırıda market çalışanları, Murat Y.'yi etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı.

Bugün Murat Y. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Murat Y., 6. kez hakim karşısına çıktı. Davaya mağdur Canısı Toktay katılmazken, sanık Murat Y. ise Erzurum E Tipi Cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla katıldı.

“Pişmanım tehdit edildiğim için yaptım”

Sanık Murat Y. savunmasında olayın psikolojik sorunlar yaşadığı dönemde gerçekleştiğini ifade ederek, “Pişmanım psikolojim bozuktu. Ben bu suçu işlerken kendimde değildim. 2012 yılından berri tedavi görüyorum. Canısı beni tehdit edip rahatsız ediyordu” dedi.

Canısı Toktay'ın avukatları tutuklama kararının devamını isterken tasarlayarak adam öldürmek suçundan zanlının en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

“Bıçak elverişli değildi”

Murat Y.'nin avukatı ise mağdur Canısı Toktay'ın ölümcül bölgelerinden yara almadığını, zanlının elindeki bıçağın öldürmeye elverişli bir bıçak olmadığını, zanlının “tasarlayarak adam öldürmek” suçundan değil “yaralama” suçundan yargılanmasını istedi.

“Raporlar çelişkili çıktı”

Psikolojik sıkıntılar yaşadığını savunun Murat Y.'nin Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan raporunda sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı, Erzurum Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunun hazırladığı raporda ise zanlının cezai ehliyetinin tam olduğu görüldü. Her iki raporun çelişkili olması üzerine mahkeme heyeti zanlının cezai ehliyetinin Erzurum Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu tarafından tekrar araştırılmasına karar verdi. Sanık Murat Y.'nin ise tutukluluğunun devamına karar verilerek duruşmanın başka bir tarihe ertelenmesi kararı çıktı.

“Adımı ve şehrimi değiştirmek zorunda kalacağım”

Mağdur Canısı Toktay ise aylar önce sosyal medya hesaplarında yayımladığı yazıyla gündem olmuştu. 5 sayfalık notla yardım isteyen Toktay, zanlı serbest bırakılırsa adını ve şehrini değiştirmek zorunda kalacağını anlatmıştı.

Canısı Toktay olay günü Murat Y.'nin ailesinin kendi ailesini arayarak "Senin kızın yüzünden benim oğlum ceza çekemez parası neyse verelim" dediklerini iddia etmişti. Toktay, Murat Y.'nin serbest kalması halinde kendisinin şehrini ve ismini değiştirmek zorunda kalacağını söylemişti. Canısı Toktay yazısının son kısmında ise, "Ben adımı çok seviyorum. Değiştirmek istemiyorum. Ben Erzurum'u çok seviyorum. Gitmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.