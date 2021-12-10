‘Genç Ofis' ETÜ kampüsünde açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında gençlik merkezlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak imzalanan protokol kapsamında ETÜ Merkezi Kütüphanesinde gençlerin kişisel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin kullanabilmelerini sağlamak ve sosyal sorumluluk ile gönüllülük algılarının geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla hizmete sunulan “Genç Ofis” düzenlenen törenle açıldı.

Kütüphane binasında düzenlenen açılış törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal ile Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Levent Çakmur ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Geleceğin teminatı olan gençlerin; çeşitli sanatsal aktiviteler, kültürel ve sosyal faaliyetler ile gönüllülük projelerinde yer alabilecekleri önemli bir ofisi ETÜ'ye kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, “İnanıyorum ki öğrencilerimiz, bu ofislerden azami ölçüde istifade edecekler. Bir yandan ders yoğunluğu arasında dinlenme, bir yandan da çeşitli bilimsel ve sosyal projeler vesilesiyle kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunacakları işlevi görecek Genç Ofis'ten çok faydalanacaklar. Ben bu vesileyle Gençlik ve Spor Bakanımıza, değerli bürokratlarına ve il müdürümüze çok teşekkür ediyor, ofisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Üniversitelerin genç insan kaynağı açısından en yoğun alanların başında geldiğini aktaran Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Hayata adım atmak için son aşamada olan bu gençlerimizin yükseköğrenim süresince almış oldukları eğitimin yanı sıra kişisel kapasitelerini geliştirmelerine katkı sağlamamız gerekiyor. Erzurum Teknik Üniversitemiz bünyesinde açılan ofisimiz başta öğrenciler olmak üzere, akademisyenlerimize ve üniversitemizin idari personeline de hitap edecek. Üniversitemiz için önemli olduğunu düşündüğümüz bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.