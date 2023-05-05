Genç siyasiler Ak Parti saflarında

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı ve 28.dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Muhammed Gökberk Kocaaliler şimdide Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanını teşkilatına dahil etti.

Geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti Erzurum Gençlik Kolları Teşkilatının tamamının AK Parti saflarına katılmasında ülke gündeminde de yer bulmuştu. İYİ Parti Gençlik Kolları Eski İl Başkanı Abdulkadir Tubay, ve 35 kişilik ekibinin partisinin HDP ile ittifakını protesto ederek AK parti saflarına katılmasının ardından bu kez Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları da tam kadro AK Parti'ye yola devam kararı aldılar.

Önceki Dönem İçişleri Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili ve Adayı Selami Altınok, AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı MuhammedGökberk Kocaaliler, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat'ın katıldığı AK Parti'ye geçiş töreninde Gelecek Partisi Gençlik Kolları Fırat Kırbaç, Millet ittifakında yer alan partilerin PKK terör örgütü ile iltiması kanıtlanmış olan HDP ile ittifaklarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu kabul edilemez gerçek karşısında Gençlik Kolları yönetimi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti saflarında bulunmaya karar verdiklerini dile getirdi. 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimler öncesinde görev verilmesi halinde seçim çalışmalarında yer almak istediklerini de kaydeden Kırbaç, “Milliyetçi ve muhafazakar olduklarını her fırsatta dile getiren fakat HDP ile aynı ittifakta yer alan partiler acaba 50 binden fazla şehidimizin kanını döken bu terör sevicilerini halka nasıl anlatacaklar. Ezan seslerini susturmayı düşünen, Ayasofya'yı, Sultanahmet Camiini müzeye çevirmek isteyenlerle bu ittifakta bulunmalarını nasıl anlatacaklar. İşte bu durumlar bizlerde rahatsızlık oluşturdu. İnşallah emellerine ulaşamayacaklar. 14 Mayıs seçimlerinde halkımız feraseti ile onlara hak ettiği cevabı verecektir diye konuştu.

Kocaaliler; Ak Parti'de herkese yer var

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Gökberk Kocaaliler, ise konuşmasında Millet ittifakının tabanında büyük ölçüde HDP ile anlaşma yapılmasından duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Özellikle gençlerin bu konuda daha cesur hareket ettiğini anlatan Kocaaliler, “AK Partimizde vatanını, milletini seven hizmet aşkını şiar edinen herkeste yer var. İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden saflarımıza katılan arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyor, bu kutlu davada yer almayı tercih etmelerinden dolayı tebrik ediyoruz” dedi.

Polat; Ak Parti herkesin umudu oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Fevzi Polat ise konuşmasına Gelecek Partisi Gençlik Kolları yönetiminin tercihlerinden dolayı tebrik ederek başladı. AK Parti'nin 21 yıldır ülkenin gelişmesinde ve tam bağımsızlık yolunda ilerlemesinde büyük önemi olduğunu hatırlatan Polat, “14 Mayıs seçimlerine çok kısa bir zaman kaldı. Hak ile batılın mücadelesinin görüleceği bu seçimde halkımızın terör sevicilerini sandığa gömeceğini hepimiz göreceğiz. Erzurum' da da büyük oy kazanımlarına şahit olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

Altınok; Gençler Ak Parti ile siyaseti tanıdı

AK Parti iktidarının gençlere seçme ve seçilme konusunda büyük kazanımlar verdiğini anlatan Önceki Dönem İçişleri Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili ve Adayı Selami Altınok, “Partimiz gençlerimize seçilme yaşını 18'e kadar indirerek onların ülkenin geleceğinde söz sahibi olmasının önünü açtı. Bunlarla kalmadık mecliste en fazla genç vekil bulunduran bir partiyiz. Yeni katılım sağlayan gençlerimizin de partimiz saflarına katılmaları memnuniyet vericidir. Bu kararlarının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.