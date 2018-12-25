Gençler, TYB Erzurum Şubesi'nde Topçu'yu anlattı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şubesi'nin geleneksel sohbetleri devam ediyor.

2018-2019 döneminde bayanlara yönelik hizmet veren STK Başkanlarını ve gençleri ağırlayan TYB Erzurum Şubesi'nin "Gençler Konuşuyor" programının bu haftaki misafirleri Sena Dilşad Kırık ve Kübra Süzgen oldu.

Düzenli olarak yürütülen programın bu ayki genç konuşmacıları, Hukuk Bölümü öğrencisi ve Edebiyat Bölümü öğrencisiydi.

Şair ve Yazar İsmail Bingöl'ün sunumuyla başlayan sohbet programında Sena Dilşad Kırık "Nurettin Topçu'nun Sosyolojisi" üzerine konuşmasını yaptı. Sosyolojinin ortaya çıkışından başlayarak Topçu'nun bu konuyu nasıl ele aldığına kadar olan süreci değerlendirdi.

Kübra Süzgen "Nurettin Topçu'da Milliyetçilik" konusunu ele aldığı konuşmasında Milliyetçiliğin Topçu'da “Anadoluculuk” olarak nasıl dönüştüğünü ve diğer akımlarla karşılaştırmasını yaptı.

Yaklaşık bir saat süren program, soru-cevap bölümünün ardından teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi.

TYB Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli yaptığı değerlendirme ve teşekkür konuşmasında; “Her zaman olduğu gibi bu programda da gençlerimizi yalnız bırakmayan katılımcılarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz.” dedi.