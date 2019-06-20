Gençler uçurtmalarını gökyüzü ile buluşturacak

Uçurtmasını alan her yaştan insan Esma Park'ta buluşacak ve rengârenk uçurtmalarını gökyüzü ile buluşturacak.

Yakutiye Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlik 25 Haziran Salı günü Hilalkent semtinde yer alan Esma Park'ta Saat: 14:00'da yapılacak.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yaz tatiline giren öğrencilere hem güzel bir gün yaşatacaklarını hem de çocukluk günlerini yeniden yaşamak isteyenleri uçurtma şenliğine beklediklerini söyledi.