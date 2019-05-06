Gençleşmenin yeni sırrı; İple yüz germe

Jale Şenyurt, “Genç kalmak ve daha genç görünmek de şüphesiz ki herkesin ortak hayalidir.Son yıllarda ameliyatsız iple yüz germe yöntemi bu hayale kavuşmanın kolay yollarından biridir” dedi.

Uzman Dr. Jale Şenyurt, yaşlanmanın ilk belirtilerinin özellikle yüz bölgesinde kendini belli etmeye başladığını anlatarak, “İlerleyen zamanla birlikte yüzde ve vücutta sarmalar ve kırışıklıklar oluşmaya başlıyor.Bu tatsız sorunlar yüz ve boyun kısmında kendine daha çok gösteriyor. Bunun sebebi ise yer çekimi ve yüzümüzdeki hacmin ve kollajenin azalması. Ameliyatsız iple yüz germe cerrahi operasyona bir alternatif olabilir sizin için. Yüze, boyuna ve vücudun her bölgesine uygulana bilen bir tekniktir.

Lifting etkisi bir yandan uygulanan iğneler tarafından, diğer yandan vücudun iplere reaksiyon olarak hayata geçirdiği aksiyon mekanizması tarafından sağlanır. Bu reaksiyon anında vücut tarafından algılanır ve vücut biyolojik fibroplast, kollajen ve elastin üretir. Böylece lifting etkisi iki katına çıkmış oluyor” dedi.

Bu uygulamanın en iyi yanlarından birinin de uygulama botoksta olduğu gibi kişinin mimiklerine herhangi bir zarar vermediğini vurgulayan Uzman Dr. Jale Şenyurt , “Yüz hareketlerini kısıtlamadığı için de popülerliği giderek artıyor” dedi.

Uzman Dr. Jale Şenyurt, ameliyatsız iple yüz germe uygulaması için uygun bir aday olup olunmadığı konusunda ise şunları kaydetti;

“Eğer sizde aşağıda belirttiğimiz şartlardan en az birini taşıyorsanız iple yüz germe uygulaması için uygun bir adaysınız demektir.

Yüzünüzde kırışıklıklar var ise, Yüzünüzde sarkmalar oluşmuş ise, Alt göz kapaklarınızın altında kırışıklıklar var ise, Ağız/dudak çevresinde kırışıklıklar var ise, Çene altındaki cildiniz sarkıyor ise. Doktorunuz sizi muayene ederek ameliyat öncesi fotoğraflarınızı çekecektir. Muayene esnasında doktorunuzla medikal geçmişinizi, kullandığınız ilaçları, ilaç alerjileri, diğer tüm bilgilerinizi paylaşmalısınız. Doktorumuz edindiği tüm bilgiler ile sizin ameliyatınızın tüm değerlendirmelerini yapacaktır. Muayene sonrası durumunuza göre ameliyat öncesi yapılması gereken tüm detaylar sizinle paylaşacaktır.

İple yüz germe estetiği

Öncelikle yüzünüz temizlenir. Bunu takiben yüzünüze anestezik krem uygulanır. Uygulama şu şekilde tarif edile bilir; gereken bölgelerde işaretlenen noktalara, çok ince iğneler içerisine yerleştirilmiş PDO (polidioksanon) ipler uygulanır (enjekte edilir). PDO iplere reaksiyon olarak vücut fibroplast ve büyüme faktörü içeren kollajen üretiyor. Böylece lifting etkisi çifte katlanmış oluyor. Uygulama sonrası aradaki fark hemen görüle bilir. Bu fark zaman geçtikçe daha net belli olacak, cildiniz giderek daha çok gerilecek. 3 ay sonra nihai sonuç tamamen görülebilir ve etkisini 12-18 ay boyunca sürdürecektir. Uygulama süresi yaklaşık 30 dakikadır.

Tedavi sonrasında hemen makyaj kullanmanız mümkün. İpler kendiliğinden çözümlenebilir ve zararsızdır. Kolajen (büyüme faktörü içeriyor) üretimini aktive eder. İnce kırışıklıkları giderir. Lokal anestezi altında uygulanır.”