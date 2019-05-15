Gençlik Haftası çelenk sunumu ile başladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kutlamaları Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Gençlik haftası ve gençlik bayramımız bir çok etkinlikle kutlanacak. Gösterilerimize ve etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir” dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftasıyla ilgili bir konuşma yaptı.

15-21 Mayıs tarihlerinde kutlanan gençlik haftasının 12 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlandığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Ülkemizin kalkınmasında, istikrarın ve İstiklalin sağlanmasında gençlere düşen vazifelerin idrak edilmesi ve genç nüfusun öneminin anlaşılması için Gençlik Hizmetlerimizin hız kazandığı ve gençlerle baş başa sohbetlerin artırıldığı bir hafta olarak ülke çapında kutlamaktayız” dedi.

Taşkesenligil, genç nüfusun ülkenin bekasında ve istikrar elde etmesinde İstiklal Mücadelesi verebilecek, en azimli ve çalışkan nüfus olduğuna dikkat çekerek, “Çünkü genç nüfus öğrenmeye aç, yetenekli çalışkan, azimli olma özellikleriyle birlikte gayretli olma özelliği ile de öne çıkar. Genç bir nüfusa sahip olmak, maddi ve manevi üretim gücünü insan gücünü fikir gücünü elinde bulundurmaktır. Bu nedenle genç nüfusa gereken önem ve öncelik verilmelidir. Bizde bu anlayış ile gençlerimize hak ettikleri kıymeti vermek icin sizlerle beraber çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Programlarımıza ve etkinliklerimize her daim katılacağınız bir hafta dilerim” dedi.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları çelenk sunumuna GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, GSİM Şube ve İlçe Müdürleri ile Yurt Müdürleri katıldı.

Sunuculuğunu GSİM Şube Müdürü Bülent Tilkidöğen'in yaptığı törende sporcular ve antrenörlerde hazır bulundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında spor gösterileri ve kültür gezileri ile çeşitli spor branşlarında turnuva düzenlenecek.