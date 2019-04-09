Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun Erzurum ilgisi

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzurum Valiliği standına özel ilgi gösterdi.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzurum Valiliği Standına yakın bir ilgi gösterdi.

Erzurum Valiliği öncülüğünde açılan kurumların standları ile Büyükşehir Belediyesi'nin standını gezen Kasapoğlu, Erzurum'dan övgüyle bahsetti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette Bakan Kasapoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 Kayak Tesisleri, Yüksek İrtifa Kamp Sahaları ile kendi bakanlıklarına ait Erzurum GSİM Buz ve Kış Sporları tesislerinin Erzurum ve Türk sporu için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Düzenlenen fuarın Türkiye'nin tarihi kültürel ve coğrafi güzelliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık turizminde dünyanın birçok gelişmiş ülkesiyle kıyaslandığında son derece kuvvetli noktada bulunduğumuzu söyledi. Bakan Kasapoğlu, sağlık turizminde öncü ülkelerden biri olma hedefine doğru emin adımlarla yürüdüğünü ifade etti.

Hestourex'in Türkiye'nin spor turizminde de önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Spor turizmi noktasında da önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, “Hestourex 2017'de, katılımcı kalkınma ajansları ile birlikte yaptığımız tanıtımlar sayesinde, Erzurum ve Kayseri illerindeki kış sporları imkanlarını tanıtmıştık. Yaz aylarında bu illerin “Yüksek İrtifa Spor Kampları” için uygun olduğunu anlatan akademik paneller organize edip, alım heyetlerinin katılımlarını sağladık. Sonucunda ise Kayseri ve Erzurum illerimizde, yeni antrenman tesislerin yatırımları yapıldı” diye konuştu.

Dünyanın en iyi, teknik ve altyapı bakımından en etkili spor tesislerine sahip ülkelerinden birinin Türkiye olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, “ Gerçekleştirdiğimiz spor tesisi devrimi neticesinde çok ülkeli büyük spor organizasyonları, her branşta hazırlık kampları ve hazırlık turnuvaları organizasyonları için aranan ülke haline geldik. Antalya, İzmir, Erzurum, Trabzon, Mersin, Samsun başta olmak üzere, hemen hemen bütün şehirlerimizi, bütün branşların istek ve taleplerine cevap verecek niteliklerle donattık” dedi.