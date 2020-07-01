Germicek Yaylasına hayvan ağılı yapıldı

Şenkaya Belediyesi, Uğurlu Mahallesinin Germicek yaylasında yaylacıların büyük sıkıntısı olan büyükbaş hayvan ağılı sorununu ağıl yaparak sorunu çözdü. Yaylacılar “Kısa sürede hayvanlarımıza ağıl yapan Şenkaya Belediyesine çok teşekkür ederiz. Gece hayvanlarımızı daha kolay kontrol edebiliyoruz” dediler.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir “Yaylalarımızda hayvan üreticilerimizin büyük baş hayvanlarının gece kalabilmeleri için ağıllarının olmadığını söylediler, biz de Şenkaya Belediyesi olarak yaylacılarımızın ağıl sorununu iş makinası yardımı ile yaptık. Mahallelerimizin her türlü sorunlarını gidermek için gece gündüz hizmet veriyoruz” dedi.