Gevenler öbek öbek mor çiçek açtı

Erzurum'a bağlı Olur ilçesi Ormanağzı köyü Mükav mezrasında bulunan Gödek Dağı'nın etrafında mor çiçek açan gevenler kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Bu sene havaların yağmurlu geçmesinden dolayı gevenler mor çiçek açtı. Doğada, öbek öbek mor çiçekler görsel güzellik oluştururken, görenler resim çekilmeden geçemedi.

Ormanağzı köyü sakinlerinden Fırat Aydın, “Bu sene yağmurların fazla yazmasından dolayı gevenler de mor çiçek açtı, görsel şölen oluşturuyor. Biz de dolaşırken gördük, resim çekilmeden geçmedik” dedi.

Ömer Aydın ise “Şu an Olur Ormanağzı köyü yaylasındayız. Gördüğünüz gibi yağmurlardan dolayı çok güzel çiçek açmışlar. Arılara çok faydası var. Çok güzel görüntüleri var” dedi.