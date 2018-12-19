Gezginci Yazar Prof. Dr. Orhan Kural Fen Lisesi'nde konferans verdi

Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde yazar kişisel gelişimci Prof. Dr. Orhan Kural konferans verdi.

Türkiye de yaklaşık 5 bin konferans verdiğini açıklayan Prof. Dr. Kural, konferans da madde bağımlılığı, çevreyi koruma, tüketim toplumu, israf ve vatan sevgisi konusuna değindi.

Yüze yakın ülkeyi dolaştığını anlatan Kural, dünyada bir israf sorununun olduğunu binlerce çocuğun açlık ve yoksulluk içinde olduğunu söyledi.

Sigara tüketiminin filim ve dizilerde sigara ve içki ile algılar oluşturulduğunu dile getiren Prof. Dr. Kural, insanın sigara, dizi, sinema teknolojiyle bağımlılıklara esir aldığını söyledi. Beslenmede doğal beslenmeyi öneren Prof. Dr. Kural, Fastfood beslenmenin gençleri zehirlediğini anlattı. Yanık yağların, atık pillerin ve plastik malzemelerin geri dönüşüme önem verilmesi gerektiğini söyleyen Kural, Küresel firmaların İsrail'e hizmet ettiğini kaydetti.

Prof. Dr. Kural gençleri sevgi, kardeşlik, paylaşım ve hayvan sevgisine önem vermesi gerektiğini belirtti.

Konferans sonunda Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Zinnur Şimşek ve Okul Müdürü Osman Coşkun yazar Prof. Dr. Orhan Kural' a hediyeler takdim etti.