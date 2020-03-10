Gıda katkı maddeleri alerjiye neden olur mu?

Dr. Sakine Işık, gıda katkı maddelerinin alerjiye neden olduğunu söyledi.

Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Dr. Sakine Işık, “Gıda Katkı maddeleri, hazır ambalajlı gıdaların dayanıklılığını artırmak ve daha iyi bir tat, görünüm sağlayarak iştah açıcı hale getirmek için kullanılan kimyasal maddelerdir. Gıda katkı maddeleri arasında renklendiriciler, koruyucular, tatlandırıcılar, kıvam artırıcılar ve lezzet artırıcılar yer almaktadır. Gıda endüstrisi için vazgeçilmez olan bu maddelerin alerjik reaksiyonlara da neden olduğu bilinmektedir” dedi.

Gıda katkı maddelerine bağlı olarak astım ve kronik kurdeşen/anjiödem ataklarının tetiklendiğini ve alerjik şok gelişebildiğini ifade eden Dr. Işık, “Tanı da öykü, alerji testleri ve gıda katkı maddesi karşılaşma testleri kullanılmaktadır. Tedavide şikayete neden olan gıda katkı maddesinin diyetten çıkarılması gerekmektedir. Gıda katkı maddelerine karşı alerjik şok gelişmiş çocuk hastaların Çocuk Alerji ve İmmunoloji uzmanına başvurmaları ve yanlarında adrenalin iğneleri taşımaları önem arz etmektedir” açıklamalarında bulundu.