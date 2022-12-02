Gıda kümesi dünyaya açılmaya hazır

DAİB tarafından Ticaret Bakanlığımız desteğiyle yürütülen "Gıda Sektöründe İhracatın Arttırılması ve Geliştirilmesi İş birliği Kümesi” UR-GE Projesi çerçevesinde “Uluslararası Ticarette Rekabetçi İstihbarat, İnovasyon Transferi, Uluslararası Pazar Araştırmaları Hedef Pazarların Seçimi ve Müşteri Bulma” konulu eğitim gerçekleştirildi.

1-2 Aralık 2022 tarihlerinde Eğitmen Yaman Koç tarafından online olarak verilen ve 20 firmanın katılımıyla gerçekleşen eğitimde, İhracat sürecinde pazarlama ve pazar araştırması ile ilgili süreçlerin tanıtımı, pazar ve müşteri araştırma yöntemleri ve stratejileri ele alındıktan sonra firmalarımız uygulamalı olarak istihbarat kaynaklarının kullanımı hakkında bilgi edindiler.

İhtiyaç analizleri aşamasını geride bırakan DAİB Gıda Kümesi firmaları, dünyaya açılmasından önceki son adım olan ve oldukça verimli geçen eğitimde, Eğitmen Yaman Koç, Gıda Kümesi katılımcısı firma temsilcilerinden gelen soruları yanıtlayarak eğitim konularını örnekleriyle de aktardı.