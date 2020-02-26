Gödekmerdan'dan Regaip Kandili mesajı

Başkan Gödekmerdan mesajında; ‘'Manevi hayatta ayrıcalıklı bir yer ve önemi bulunan mübarek üç aylara bir kez daha kavuşmanın, gönül huzurunu yaşıyoruz. Bu aylar içinde rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açık olması inananlar adına eşsiz bir fırsattır.

İçinde bulunduğumuz mübarek üç ayların, Manevi dirilişimize, manevi arınmamıza vesile olmasını dilerim.

Türk İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili' ni kutlar, Regaip Kandil'inin birliğimize ve beraberliğimize vesile olmasını, Müslümanların yaşadığı sarsıcı ve hüzün verici hadiselerin sonlanması için bir dönüm noktası olmasını Yüce Allah' tan niyaz ederim'' dedi.