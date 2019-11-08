Göğebakan: "Genel kurul çağrısı birliğimize zarar verir"

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Türkiye Barolar Birliği'ni (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.

Erzurum Barosu Başkanı Avukat Talat Göğebakan, yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmuyoruz. Bu genel kurul çağrılarının birliğimize zarar verdiğini düşünüyoruz. Yargı reformu sürecinde mesleğimizin sorunları çözülmeye başlamışken, Türkiye'nin ve meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği kanısındayız. Bu nedenle olağanüstü genel kurul çağrılarını doğru bulmuyoruz."