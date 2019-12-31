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Göğebakan'dan 2020 mesajı

Erzurum Baro Başkanı Göğebakan, yeni yılla ilgili yazılı bir mesaj yayımladı.

Göğebakan, "Üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı geride bıraktık. Umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.


İyisiyle kötüsüyle, türlü ekonomik sıkıntıları ile, acı ve tatlısıyla çok çalıştığımız 2019 yılını geride bırakırken 2020'inin tüm dünyaya ve ülkemize sağlık, mutluluk ve barış getirmesi dilediğini belirten Başkan Göğebakan, şunları söyledi:


“2019 yılı acı ve tatlı anılarıyla geride kaldı. Yeni bir yıl, yeni başlangıçlar ve umut demektir. 2020'de hukukun üstünlüğü ve demokrasinin vazgeçilmezleri olan, savunma hakkının kullanıldığı, adil yargılanmaya ilişkin kuşku ve endişelerin ortadan kalktığı, bağımsız yargı ile kuvvetler ayrılığı prensiplerinin hayata geçtiği bir yıl olmasını temenni ederim. 2020 yılının hukuksal sıkıntılarının çözüme ulaştığı, toplumsal barışın sağlandığı, geleceğe daha umutla bakılan bir Türkiye olmasını dilerim."

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