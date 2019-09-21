Dr. Selçuk Yüce, göğüs asimetrisine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Selçuk Yüce, “Meme asimetrisi zaman zaman hastalarda karşılaşılan bir problemdir. Sıklıkla yaş ilerledikçe tek taraflı aşırı emzirme, yanlış çamaşır kullanımı gibi durumlar sebebiyle oluşsa da Poland Sendromu gibi konjenital problemler sonrası da meme asimetrisi görülebilir. Meme asimetri hastaları genellikle her iki göğüs arasında ciddi fark olması sebebiyle özgüven kaybı yaşamaları nedeniyle ameliyat olmak isterler. Bu hastaların kıyafet seçimleri dahi zor olmaktadır. Hastalar “Göğüslerimin biri büyük diğeri ona göre çok küçük” şeklinde şikayette bulunurlar” dedi.

Göğüs asimetri ameliyatının en zor ameliyat grubunda olduğunu ifade eden Dr. Yüce, “İki organlı operasyonlarda simetri sağlamak zordur. Burada hastanın ameliyat olma gayesi de asimetri olması sebebiyle ameliyat öncesi çok titiz fizik muayene ve planlama gerekmektedir. Meme asimetri operasyonunda asimetri çok değil ise küçük olan tarafa yağ enjeksiyonu veya küçük meme protezi uygulaması işe yaramaktadır. Fakat asimetri büyüdükçe bir taraf protez,diğer tarafa meme küçültme yada meme dikleştirme operasyonu gibi kombinasyonlar gerekebilir. Göğüs simetri bozukluğu sonrası hastalar 1 gece hastanede yatış sonrası taburculuk mümkündür. Meme asimetrisi operasyonu geçiren hastaların bilmesi gereken en önemli durum, bu ameliyat sonrası 6-8 ay sonra revizyon ihtiyacının olabileceğini ve mükemmel simetri için çok ciddi planlama gerektiği bilinmelidir” açıklamalarında bulundu.