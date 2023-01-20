Gökkuşağı tepeleri rengârenk görüntüsüyle görenleri büyülüyor

Erzurum'da bulunan gökkuşağı tepeleri rengarenk görüntüsüyle büyülüyor. Görenlere seyir zevki oluşturan gökkuşağı tepeleri havadan görüntülendi.

Erzurum-Oltu karayolu üzerinde bulunan Gökkuşağı tepeleri eşsiz manzarası ve rengarenk görünümüyle izleyenleri büyülüyor. Bulunduğu çevrede bu tepelerin iklim şartları ve özellikle milyonlarca yıl süren erozyon gibi etkenler sonucunda oluştuğu tahmin ediliyor. Turizme kazandırılması beklenen alan görenlere seyir zevki oluştururken adını aldığı renkler ise adeta renk cümbüşü oluşturuyor. Doğal yapısıyla oluşan ve rengarenk görüntüsüyle gökkuşağını andıran tepeler ziyaretçilerini bekliyor.