İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri büyülüyor

Erzurum’un Oltu ilçesinde yer alan Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası drone ile görüntülendi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yer alan Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası drone ile görüntülendi. Renk cümbüşüyle süslenmiş olan gökkuşağı tepeleri görenleri ise büyülüyor.


Erzurum'da eşsiz manzarasıyla görenleri etkisi altına alan gökkuşağı tepeleri, Yağmur Kayserilioğlu adlı bir vatandaş tarafından drone ile görüntülendi. Adını doğal yapısıyla oluşan rengârenk görüntüsünden alan gökkuşağı tepeleri, Erzurum-Oltu karayolu üzerinde bulunuyor. Erzurum'da az bilinen yerlerden ve turizm açısından oldukça önemli alanlardan biri olan Gökkuşağı tepeleri ziyaretçilerini bekliyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.