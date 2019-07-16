Gömük dişler mutlaka tedavi edilmeli

Umut Şimşek, sürme zamanı gelen dişlerin, çene kemiği içerisinde yerlerini alırken; yeterli mesafenin olmaması durumunda dişlerin gömülü kaldığını söyledi.

Çene kavsi içinde yer almayan dişlere ‘'gömük diş'' denildiğini dile getiren Umut Şimşek, “Gömülü dişler çoğu zaman 20 yaş dişi olarak da bilinen 3. büyük azı dişleridir ancak bazı durumlarda köpek dişi diye bilinen kanin dişleri ve lateral diş adı verilen kanin dişlerinin hemen yanında bulunan dişler de gömük olabilmektedir” dedi.

Gömük dişlerin tam gömük ve yarı gömük dişler olmak üzere 2 kategoriye ayrıldığını ifade eden Umut Şimşek, “Gömük dişler bazı vakalarda çene kemiği içinde bırakılırken bazı durumlarda çekilirler. Tam gömük dişler ağız içerisinde gözükmezler. Radyografik olarak yani röntgen ile tespit edilirler. Şikayet vermedikleri müddetçe çekimlerine gerek duyulmaz. Sürme zamanında olan, röntgen muayenesi ile çenede yer darlığı oluşması muhtemel durumlarda tam gömük olan kanin dişleri (köpek dişleri) ortodontik tedavi ile sürdürülerek çene kemiği içinde yerlerini alabilirler. Bu amaçla özellikle karışık dişli yani daimi ve süt dişlerin beraber görüldüğü dönemdeki çocuklarda öncelikle takıp çıkarılabilen özel apareyler kullanılarak üst çene kemiği genişletilir daha sonra da sabit tel tedavisi ile dişler çene kavsinde dizilirler” diye konuştu.

Gömük 20 yaş dişleri bazı durumlarda çekilmesi gerektiğini belirten Umut Şimşek, “Ağız içerisinde kalıcı bir protez tedavisinin geleceğini tehlikeye atması durumu bunlara bir örnektir . İleri yaştaki bazı hastalarda hareketli protez altında gömük dişler görülmektedir ve enfeksiyona yatkınlık ve protez prognozu denile uzun dönem başarısına tesir edeceği düşünülüyorsa 20 yaş dişleri mutlaka çekilmelidir. Bazı vakalarda ise özellikle tam süremedikleri için 20 yaş dişlerinin bir kısmı dişeti ile örtülü olabilir. Bu dişetinde ise perikoronitis denilen enfeksiyonun gelişmesi ile hastalarda ağrı, şişlik, ağız açmada zorluk gibi durumlar gelişebilmektedir. Bu tarz durumlarda belli bir süre tek tip bazen de kombine antibiyotik kullanımını takiben dişler çekilmelidir. Antibiyotik kullanımı ile hasta şikayetleri azadığında eğer diş çekimi yapılmaz ise uzun dönemde tekrar problemler görülebilmekte ve hastalar aynı şikayetleri tekrar yaşayabilmektedirler. Tüm bunlara ek olarak ortodonti yani tel tedavisinin tamamlanmasının ardından ön bölgedeki dişlerin dizilimini uzun dönemde etkileyeceği düşünüldüğünden ortodontik tedaviyi yapan dişhekimleri önerisi ile de bu dişler ağızdan uzaklaştırılmaktadırlar” dedi.

Umut Şimşek, gömük dişler enfeksiyon varlığı dışında, ortodontik ve protetik diş tedavilere destek olmak için, kist veya tümör oluşmuş ise ortadan kaldırmak için, komşu dişlerdeki çürük/kırık vakalarını tedavi etmek için ağız ortamından uzaklaştırılması gerektiğini belirterek, “Ancak hastada herhangi bir sorun yaratmayan, ağız ortamına komşu olmayan, damar-sinir paketi ya da sinüs gibi anatomik alanlara komşu olan ve çekildiği takdirde hastanın zarar göreceğinin düşünüldüğü durumlarla; çene kemiği içinde çiğnemeye yardımcı olarak protez tedavilerinde köprü ayağı olarak kullanılmasının düşünüldüğü durumlarda ağız içerisinde bırakılabilirler.

Gömük diş çekimleri lokal anestezi altında rahatça yapılabilmektedir. Aşırı anksiyetenin ve stresin görüldüğü hastalar için sedasyon ile desteklenerek de cerrahi çekim yapılır. Dişeti ekarte edilerek gömük dişi çevreleyen kemik uzaklaştırılır. Diş yerinden oynatılarak özel çekim aletleri ile ağız ortamından uzaklaştırılır. Açık yara bölgesine gerektiği kadar dikiş atılır. Hasta işlemin yapıldığı gün 2 saat sonra yemek yiyebilmektedir. Ancak işlemin yapıldığı gün sıcak, dikiş alınana kadarki dönemde ise dikişleri tahriş etmemesi için sert gıdalar tüketmemelidirler. Cerrahi işlemden sonra enfeksiyon gelişmemesi için işlemi yapan hekim tarafından antibiyotikler, ağrı kesici analjezikler, fırçalama etkin yapılamayacağı için dezenfeksiyon amaçlı gargaralar hastaya önerilir. Ortalama 1 hafta sonra dikişler yara bölgesinden uzaklaştırılır. Ancak yara bölgesini tamamen kapanması ve yara olgunlaşması bazen haftalarca sürebilir. Hasta işlem sonrası doktoru tarafından önerilen hususlara dikkat ederse sosyal hayatına normal olarak devam edebilir” şeklinde konuştu.