Gönül Ekibi “Çaya Geliyoruz” dedi

Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Çaya geliyoruz' projesi kapsamında Yakutiye Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Afgan sığınmacı ve dar gelirli aileleri ziyaret ederek, gönüllerine girmeyi başardı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllüleri bu kez ‘Çaya Geliyoruz' projesinde gönüllere girmeyi başardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde başlatılan ‘Çaya Geliyoruz' projesini uygulayan gençler adeta gönüllere dokunarak kalplerde taht kuruyor.

İki Afgan sığınmacı aileyi ziyaret eden genç gönüllüler bu defa Sanayi mahallesinde bir evin konuğu oldular.

ÇOCUKLARIN KALBİNDE TAHT KURDULAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın anlamlı projesi hakkında bilgi veren Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu, “Ziyaret ettiğimiz aileler 3-4 yıl boyunca okulda faaliyet yaptığımız öğrencilerin aileleri. Gönüllülerimizle her hafta öğrencilerle buluşarak kitap okuma halkaları, eğitsel oyunlar, deneyler ve değerler eğitimi işlemenin yanı sıra bir de aileleriyle tanışarak çocuklarımıza nasıl daha faydalı olabilirizi konuşmak istedik. Bu kapsamda Çaya Geliyoruz projesi bizlerin aile ziyaretleri için bir vesile oldu” dedi.

Kurmuş oldukları gönüllü gruplarının, 4 yıldır aynı okul ve öğrencilerle devam ettiğini belirten Taşkesenlioğlu, Sanayi mahallesinde bulunan Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda bir çok mezun verdiklerini amaçlarının çocuklara ve gençlerin hayatların küçük bir dokunuş dahi olsa yapabilmek olduğunu ifade etti.

AFGANLI AİLELER UNUTULMADI

İlimizde yaşayan Afgan aileleri de unutmayan genç gönüllüler, geri dönüşüm kampanyasından topladıkları kitapları ve ihtiyaç duydukları eşyaları da ailelere götürerek yüzlerinde tebessüm oluşmasına sebep oluyorlar. Gençlik ve Spor Akademisi projesine katılan Afgan öğrencilerinin ailesine çaya giden genç gönüllüler Ensar Muhacir kardeşliğinin en güzel örneklerinden birini sergilediler.

AMACIMIZ ÇOCUKLARA REHBERLİK ETMEK

Gönüllülerden Hilal Gürkulak, “Önceki ay ayağı kırılan Aynur'umuza hem ziyarette bulunup hem de ailesiyle tanışmak amacıyla geldik” dedi.

Gürkulak, çocuklarla kurmuş oldukları duygusal bağın onların hayatına rehberlik etmekte etkili olduğunu sözlerine ekledi. Etkinliğe ayrıca gönüllülerden Gamze Mavizer, Sena Maden, Sinem Kesici, Aleyna Kanber,Demet Polat, Büşra Hubup ve Lemye Küçük de katıldı.

GÖNÜLLERE GİRMEK ÖNEMLİ

Erzurum GSİM Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü ve Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, adeta arı gibi çalışan gençlik liderlerini ve gönüllü geçleri, Bakanlığın projelerini en güzel şekilde uyguladıkları için teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayında gönüllere girmenin çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, “Gençlik Liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizin dar gelirli ailelerin ve Afgan sığınmacı aileler ile onların çocuklarının gönüllerine dokunmuş olmaları bizim için gurur vesilesi. Gençlik Liderimiz Muhammed Yaser Taşkesenlioğlu ile gönüllü gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. GSİM olarak insan odaklı çalışmalarımız ve gençlik projelerimiz devam edecek” diye konuştu.